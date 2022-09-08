Snack-Angriff um Mitternacht / Perla, ärgere mich nicht!Jetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 6: Snack-Angriff um Mitternacht / Perla, ärgere mich nicht!
22 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 6
Nachdem SpongeBob und Patrick einen experimentellen Snack essen, muss Plankton die monströsen Nebenwirkungen aufheben. // Mr. Krabs braucht einen Babysitter für die kleine Pearl, doch die ist den Campern eine Nummer zu groß.
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon