Mach doch mal Miep! / AuszeitJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 7: Mach doch mal Miep! / Auszeit
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Als ein verärgerter Sardellenfisch sich von seinen Brüdern entfernt, müssen SpongeBob und Patrick ihm helfen, seine wahre Identität zu finden. SpongeBob bekommt eine Auszeit für seinen Kumpel, und Patrick versucht die Situation zu entschärfen.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany