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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Sheriff Sandy / Vampir sein muss schön sein

NickelodeonStaffel 2Folge 11vom 17.05.2026
Sheriff Sandy / Vampir sein muss schön sein

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 11: Sheriff Sandy / Vampir sein muss schön sein

22 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6

Sheriff Sandy bewahrt den Frieden in Kamp Koral, aber Narlene, die Banditenkönigin, droht alles zu zerstören, was sie aufgebaut hat. // Während Kidferatu SpongeBob und Patrick in die Kunst des Vampirismus einweist, läuft ein Vampirjäger frei herum.

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