Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
1 StaffelAb 12
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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Pete Wicks, bekannt aus der Tanzshow "Strictly Come Dancing", ist schon sein ganzes Leben lang ein großer Hundeliebhaber. Sein Engagement stellte er 2017 unter Beweis, als er mutig zusammen mit der Humane Society International 170 Hunde aus einer Hundefleischfarm in Südkorea rettete. Fest entschlossen, sich auch weiterhin für die Tiere einzusetzen, hospitiert er nun zwölf Wochen lang bei der größten Hundeschutzorganisation Großbritanniens.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: BBC Studios Germany GmbH