Staffel 1Folge 2vom 14.09.2016
Karawane der Köche
Folge 2: Von der Surferparty zum Gemüse-Guru
89 Min.Folge vom 14.09.2016
Von Schleswig Holstein aus geht die Reise nach Mecklenburg-Vorpommern. In Zingst treffen die Teams Fischer Tornow, der seine frischen Ostsee-Fische präsentiert. Keine Zeit für Klönschnack - am Abend steht am Strand eine Surferparty mit hungrigen Gästen an. Besonderen Augenmerk richten Tim und Roland dabei auf die Optik des Essens - das Team mit dem schönsten Essen gewinnt Immunität für den Rest der Folge.Am Tag darauf geht es zu Olaf Schnelle nach Vorpommern - aus seinem Garten werden viele Sternerestaurants mit Gemüse und Kräutern beliefert und er hat für die Kandidaten fermentiertes Gemüse vorbereitet.
Karawane der Köche
