SAT.1Staffel 1Folge 3vom 21.09.2016
Schalke und ZZ top - Der Western hat's drauf

Folge 3: Schalke und ZZ top - Der Western hat's drauf

128 Min.Folge vom 21.09.2016

Auf nach Nordrhein-Westfalen - Land der Kontraste. In Gelsenkirchen warten auf dem Gelände von Schalke 04 600 hungrige Kinder auf unsere Foodtrucks, die mit kindgerechtem, leckeren Essen bei ihrem Fussballturnier verpflegt werden wollen. Und nur die Kinder entscheiden, wer diese Challenge für sich entscheiden kann.Von den Kindern geht es direkt nach Köln an den Tanzbrunnen - die Altrocker von ZZ Top geben ein Konzert und die 'Karawane der Köche' ist mitten drin - mit selbstgemachter Wurst. Zum ersten Mal werden die Portionen für echtes Geld verkauft - und das stellt alle verbleibenden Teams vor neue, schwere Entscheidungen.

