Folge 6: Fame

25 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12

Wegen der Vorkommnisse im BiZ hat sich ein TV-Team an der Schule angekündigt. Die Bischof macht den Schülern klar: Keiner redet mit der Presse außer der Lehrer Elias Schneider und sie selbst. Aber Rocky, Amadou Younes und Shirin haben einen anderen Plan.

