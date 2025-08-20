Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 8vom 20.08.2025
Folge 8: Love

24 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12

Shirin hat Geburtstag und Amadou hat einen Brief bekommen: Er soll abgeschoben werden. Aber das wollen Rocky, Shirin, Amadou und Younes nicht zulassen. Sie bitten die Bischof um Hilfe, aber die ist nur mit dem Besuch der Senatorin beschäftigt. Die KEKs beschließen, dass sie ihr den Tag maximal versauen werden.

