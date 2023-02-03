Key & Peele
Folge 3: The Branding
21 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 16
Jordan und Keegan entdecken die Erfahrung der schwarzen Studenten und die Anhänger, die der Erfolg anzieht. In anderen Sketchen reagiert eine Nachbarschaft auf das Auftauchen eines Fabelwesens und darauf, ab wann man ein umstrittenes Wort sagen darf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Key & Peele
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central