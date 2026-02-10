Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

Liebesbeweis

sixxStaffel 5Folge 1vom 10.02.2026
Liebesbeweis

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 1: Liebesbeweis

40 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Die beiden Kadetten Diane Zamora und David Graham lernen sich im August 1995 in der Civil Air Patrol kennen und planen schon bald ihre Hochzeit. Als am 05. Dezember 1995 die 16-jährige Adrianne Jones tot aufgefunden wird, vermuten die Ermittler zunächst einen Verehrer als Täter, doch diese Spur erweist sich schon bald als reines Ablenkungsmanöver eines kaltblütigen Racheakts ...

