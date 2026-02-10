Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 3: Ein teuflischer Plan
38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Als die 19-jährige Samantha Bachynski im Jahr 2005 ihren Highschool-Abschluss in der Tasche hat, weiß sie nicht recht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Sie sucht nach ihrem Traummann, lernt auf einer Online-Dating Plattform den zehn Jahre älteren Patrick Selepak kennen und verliebt sich in ihn. Auch als Samantha erfährt, dass ihr neuer Freund wegen eines Raubüberfalls bereits acht Jahre im Gefängnis war, hält sie zu ihm und wird zu seiner Mord-Komplizin.
Killer Couples: Mörderische Paare
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited