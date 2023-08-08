Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 5: Der neue Hausherr
38 Min.Folge vom 08.08.2023Ab 16
Die vierfache Mutter Kimberly Haydon ist alleinerziehend und drogenabhängig. Sie kämpft darum, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und sehnt sich nach einem Partner. Über einen Freund lernt sie den Veteran Joe Michaud kennen. Das Paar heiratet, doch Kimberley langweilt sich in ihrer Ehe und verliebt sich in ihren neuen Nachbarn, den kriminellen und drogenabhängigen Jimmie Kelley, woraufhin sie erneut auf die schiefe Bahn gerät ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3, Season 13-15: Universal Studios Limited