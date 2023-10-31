Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 31.10.2023
47 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 18

In Florida wird eine junge Mutter in ihrem Zuhause angeschossen. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist die Frau bereits ihren Verletzungen erlegen. Das Haus ist mit Überwachungskameras in jedem Raum ausgestattet. Die Ermittler sind schockiert über die Aufzeichnungen am Tag ihrer Ermordung.

Kabel Eins Doku
