Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt

Tödliches Martyrium

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 14.11.2023
47 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 16

In Großbritannien wendet sich eine verzweifelte Mutter, deren fünfjähriger Sohn des nachts aus seinem Zimmer verschwunden ist, an die Polizei. Überwachungskameras aus dem Nachbarhaus enthüllen die schockierenden Fakten seines Verschwindens.

