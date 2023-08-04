Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Folge 7: Das Mord-Buch
47 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 16
In Knoxville, Tennessee, endet eine fröhliches Familientreffen zum Erntedankfest in einer Tragödie. Als die Polizei das Haus betritt, empfängt sie das Grauen: Körperteile liegen auf dem Boden, während der Hund der Familie durch die Räume streunt.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe: 16
16
Copyrights:© Videorechte: DRIVE MEDIA RIGHTS LIMITED, Bildrechte: BACK2BACK PRODUCTONS LTD