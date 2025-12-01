Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Folge 6: Blinde Eifersucht
47 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 16
In Boulder, Colorado, endet ein Streit zwischen zwei Eheleuten tödlich. Als die Polizei wenig später am Ort des Geschehens eintrifft, zeichnen Bodycams die Lage auf. Eine versteckte Kamera zeigt jedoch den Ablauf der fatalen Auseinandersetzung und sorgt für einen schnellen Abschluss dieses Falls.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© DRIVE MEDIA RIGHTS LIMITED