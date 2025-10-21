Staffel 1Folge 15vom 21.10.2025
Folge 15: Ich will nicht teilen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin bekommt ein Planschbecken – doch allein spielen macht keinen Spaß. Sie merkt, wie schön es ist, mit Freunden zu teilen.
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films