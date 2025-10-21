Staffel 1Folge 18vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 18: Ich will meine Schnecke
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin findet eine Schnecke und nennt sie Speedy. Als sie versehentlich auf sie tritt, organisiert sie eine liebevolle Abschiedsfeier.
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Copyrights:© Illuminated Films