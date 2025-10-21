Staffel 1Folge 16vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 16: Ich mag keinen Salat
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin zieht eine eigene Tomatenpflanze groß und entdeckt, wie viel Spaß Tomaten machen können.
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films