Staffel 1Folge 22vom 21.10.2025
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Eine Stromleitung wird am Schloss unterbrochen, gerade als die kleine Prinzessin und der Rest des Haushalts sich auf die Geburtstagsfeier von Großonkel Walter vorbereiten. Können die Feierlichkeiten ohne Strom stattfinden?
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films