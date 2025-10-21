Staffel 1Folge 23vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 23: Ich will das behalten
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin entdeckt eine Kaulquappe in ihrem Wasserglas und beschließt, sie als Haustier zu behalten – sehr zum Entsetzen von Mieze und Scruff.
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films