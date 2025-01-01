Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 100: Glückskind
23 Min.Ab 12
Ein Siebenjähriger verhält sich plötzlich merkwürdig, stiehlt und zerstört sogar Dinge, doch schweigt eisern, warum er das macht. Was steckt hinter der plötzlichen Wesensänderung?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1