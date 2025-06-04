Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 20: Happy End
23 Min.Ab 12
Ein Mädchen benebelt sich auf lebensgefährliche Art und Weise, um sich vor einem Familiengeheimnis zu verstecken. Dabei sind die Eltern des Mädchens genauso Opfer wie das Mädchen selbst. - Ein Grundschüler hat einen allergischen Schock und ringt nach Atem. Doch als die Sanitäter vor Ort ankommen, entpuppt sich alles als dummer Kinderstreich. Doch keiner ahnt, dass die Ursache für das Verhalten des Schülers ganz unscheinbar und niedlich ist.
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
12
Copyrights:© SAT.1