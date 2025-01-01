Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 23
Folge 23: Der Kronprinz

23 Min.Ab 12

Der erst 30-jährige Ben bricht mit starken Brustschmerzen zusammen und landet in der Klinik. Ein möglicher Herzinfarkt steht im Raum. Seine Eltern sind davon überzeugt, dass der Stress und die Trennung von seiner Frau Schuld sind. - Ein kleines Mädchen entwickelt plötzlich einen zwanghaften Ordnungsdrang und schreibt in ihren Hausaufgaben die Buchstaben sogar mit Lineal. Liegt die Wesensänderung der Achtjährigen an dem Pflegebruder, der das Familienleben auf den Kopf stellt?

SAT.1
