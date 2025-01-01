Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Blitzlichter

SAT.1Staffel 1Folge 12
Blitzlichter

BlitzlichterJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 12: Blitzlichter

24 Min.Ab 12

Der heimliche Discobesuch einer 17-Jährigen, endet mit einem Zusammenbruch. Im Krankenhaus kann keine medizinische Ursache für den mysteriösen Anfall gefunden werden. Als sich die Zusammenbrüche häufen, will das Mädchen aus der Klinik fliehen und riskiert dabei Leib und Leben. - Der 13-jährige Maik spielt ständig Streiche und filmt alles. Als er sogar seiner Mutter einen Stripper nach Hause bestellt, läuft das Fass über.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen