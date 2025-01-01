Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 12: Blitzlichter
24 Min.Ab 12
Der heimliche Discobesuch einer 17-Jährigen, endet mit einem Zusammenbruch. Im Krankenhaus kann keine medizinische Ursache für den mysteriösen Anfall gefunden werden. Als sich die Zusammenbrüche häufen, will das Mädchen aus der Klinik fliehen und riskiert dabei Leib und Leben. - Der 13-jährige Maik spielt ständig Streiche und filmt alles. Als er sogar seiner Mutter einen Stripper nach Hause bestellt, läuft das Fass über.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1