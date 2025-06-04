Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Aufgekratzt

SAT.1Staffel 1Folge 110
Folge 110: Aufgekratzt

23 Min.Ab 12

Ein 15-jähriges Mädchen hat plötzlich schlimme Neurodermitis-Schübe. Liegt es an der falschen Ernährung? - Ein Zwölfjähriger zockt seit Wochen stundenlang an der Spielekonsole und bringt seine Eltern ansonsten durch Nichtstun zur Weißglut. Bis dem Vater der Kragen platzt und er die Konsole mit dem Rasenmäher zerstört. Das klärt aber nicht, warum sich der Junge in die Spielewelt zurückgezogen hat. Der Familienhelfer versucht dieses Rätsel auf spielerische Art zu lösen ...

