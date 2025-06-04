Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 110: Aufgekratzt
23 Min.Ab 12
Ein 15-jähriges Mädchen hat plötzlich schlimme Neurodermitis-Schübe. Liegt es an der falschen Ernährung? - Ein Zwölfjähriger zockt seit Wochen stundenlang an der Spielekonsole und bringt seine Eltern ansonsten durch Nichtstun zur Weißglut. Bis dem Vater der Kragen platzt und er die Konsole mit dem Rasenmäher zerstört. Das klärt aber nicht, warum sich der Junge in die Spielewelt zurückgezogen hat. Der Familienhelfer versucht dieses Rätsel auf spielerische Art zu lösen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1