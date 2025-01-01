Reden ist Silber, schweigen ist GoldJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 27: Reden ist Silber, schweigen ist Gold
24 Min.Ab 12
Ein Junge hört plötzlich auf zu reden und hat ständig Wutanfälle. Niemand kommt mehr an den Elfjährigen heran. Ist der Schüler bereits im Stimmbruch?
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1