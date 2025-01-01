Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 28: Solarium-Beauty
23 Min.Ab 12
Ein minderjähriges Mädchen erleidet im Solarium einen Kreislaufkollaps. Die Mutter kann nicht verstehen, warum ihre Tochter einem regelrechten Beautywahn verfallen ist und dafür sogar ihre Gesundheit gefährdet. Was steckt hinter der Bräunungssucht der Schülerin? - Und: Das Handy des achtjährigen Felix ist beim Schulausflug geklaut worden. War es tatsächlich sein bester Freund? Denn der will vehement mit einem Taxi abhauen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1