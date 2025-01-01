Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 35: Die Seifenoper
23 Min.Ab 12
Die 16-jährige Jana stürzt im Badezimmer und behauptet, Auslöser für den Sturz war Simon, der Freund ihrer Mutter. Der habe nämlich Fotos von Jana unter der Dusche machen wollen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1