Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 56: Am Rockzipfel
23 Min.Ab 12
Ein fünfjähriger Junge hat im Müll der Nachbarn ein Ballett-Tutu gefunden, das er nun mit Vorliebe anzieht, auch wenn er deswegen von den anderen Kindern in der KiTa verspottet wird.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1