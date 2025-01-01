Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Haarige Angelegenheit

SAT.1Staffel 1Folge 61
Haarige Angelegenheit

Haarige AngelegenheitJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 61: Haarige Angelegenheit

23 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher kommt mit Schmerzen im Intimbereich in die Klinik. Er verweigert zunächst die Untersuchung, doch schließlich zeigt er seinen mit Brand-Bläschen übersäten Genitalbereich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen