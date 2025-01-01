Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 61: Haarige Angelegenheit
23 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher kommt mit Schmerzen im Intimbereich in die Klinik. Er verweigert zunächst die Untersuchung, doch schließlich zeigt er seinen mit Brand-Bläschen übersäten Genitalbereich.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1