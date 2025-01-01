Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 70: Drama, Baby!
23 Min.Ab 12
Gerade rechtzeitig kann die Hebamme eine Schwangerschaftsvergiftung feststellen und Mutter und Kind retten. Trotz der problemlos verlaufenen Geburt will die Mutter partout nicht nach Hause.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1