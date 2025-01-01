Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Amelie und das Krokodil

SAT.1Staffel 1Folge 73
Amelie und das Krokodil

Amelie und das KrokodilJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 73: Amelie und das Krokodil

23 Min.Ab 12

Eine Neunjährige erzählt fast nur noch Lügengeschichten und lebt in einer Phantasiewelt. Was steckt dahinter, ist das Mädchen traumatisiert? - Und: Ein Teenager baut einen Autounfall unter massivem Koffeinkonsum. Welches Geheimnis belastet den 17-Jährigen, dass er nicht mehr schlafen kann?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen