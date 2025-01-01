Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 79: Pommes! Pommes! Pommes!
23 Min.Ab 12
Beim Versuch, Pommes zuzubereiten, verbrennt sich ein 15-Jähriger am heißen Öl und bricht im Rauch zusammen. Hat der Junge eine gefährliche Rauchvergiftung erlitten? - Eine Tochter behandelt ihre Mutter plötzlich wie ihre ärgste Feindin. Welches Geheimnis will die Mutter nicht preisgeben, was das Verhalten der Tochter verursacht?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
