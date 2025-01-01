Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 82
Folge 82: Urlaub süss-sauer

23 Min.Ab 12

Eine Sechsjährige zerstört mutwillig Spielzeug von anderen Kindern im Beach Club. Ist sie neidisch auf die Spielsachen oder warum verhält sich das Mädchen so aggressiv? - Ein Jugendlicher kommt mit Schwindel und einem am Kopf klebenden Pinsel in die Klinik. Stecken eingeatmete Lackdämpfe dahinter oder wird er etwa von Kollegen gemobbt?

