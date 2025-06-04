Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 84: Goldmarie
23 Min.Ab 12
Eine 17-Jährige steigt ohne Erlaubnis in den Kiosk ihrer Tante ein und entkorkt Flaschen, da die Kronkorken einen großen Gewinn versprechen. Wozu braucht sie unbedingt so viel Geld? - Und: Ein Sechsjähriger hört nicht auf zu popeln und reagiert aggressiv auf seine Spielkameraden im Kindergarten. Das auffällige Verhalten stellt den Familienhelfer vor ein großes Rätsel.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1