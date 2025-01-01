Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 91
Folge 91: Die kleine Schildkröte

23 Min.Ab 12

Ein Grundschüler leidet an beginnendem Tinnitus. Hat er in seinem jungen Alter schon so enormen Stress oder hängen die Ohrgeräusche mit seinen extremen Verspannungen zusammen? Doch woher kommt die starke Fehlhaltung? - Und: Eine Jugendliche betrinkt sich an ihrem Praktikumsplatz und verletzt sich an einem Feuerwerkskörper. Sind die sexistischen Sprüche ihres Kollegen schuld an ihrer explosiven Wut oder steckt jemand anderes dahinter?

