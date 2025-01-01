Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 92: Tierisch zerstritten
24 Min.Ab 12
Kaum zusammengezogen, streiten sich zwei Patchwork-Geschwister nur noch. Dabei sind die Eltern sich sicher, sie haben keinen Fehler gemacht. Was ist unter den Kindern passiert?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
