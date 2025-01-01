Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Goliaths Geburt

NBCUniversalStaffel 2Folge 1
Goliaths Geburt

Goliaths GeburtJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 1: Goliaths Geburt

43 Min.Ab 12

Als Michael erfährt, dass Wilton Knights Ex-Frau und dessen Sohn Garth einen Super-Truck haben bauen lassen, der über die gleichen Fähigkeiten wie "K.I.T.T." verfügt, steht er vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Wie kann er das Problem bloß aus der Welt schaffen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen