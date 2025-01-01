Eine Kleinstadt lebt gefährlichJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Eine Kleinstadt lebt gefährlich
47 Min.Ab 12
Michael ermittelt in der Kleinstadt Vista Beach, in der es in letzter Zeit eine Einbruchserie gab. Gemeinsam mit "K.I.T.T." soll er herausfinden, wer dahintersteckt. Die Polizei hat die Vermutung, dass Mitglieder wilder Autogangs für die Einbrüche zu verantworten sind. Michael und "K.I.T.T." folgen allerdings einer anderen und komplett unerwarteten Spur ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH