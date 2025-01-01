Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 6: Geheimversteck Cadiz
46 Min.Ab 12
Kurz nachdem ein Sporttaucher einen rätselhaften Unfall hatte, erscheint ein Forscher auf der Bildfläche, der die Fährte nach einem versunkenen Aztekenschatz aufgenommen hat. Michael ist sich sicher, dass ein Zusammenhang besteht. Gemeinsam mit "K.I.T.T." macht er sich auf die waghalsige Suche nach dem Schatz ...
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH