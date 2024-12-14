Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 21: Goldschmuggel
43 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Während Ermittlungen an der mexikanischen Grenze kommt ein Beamter des Staatssicherheitsdienstes auf unerklärliche Weise ums Leben. Michael steigt mit "K.I.T.T." in die laufenden Ermittlungen ein und wird zu einem Mexikaner namens Eduardo geführt. Dieser scheint eine zwielichtige Vergangenheit zu haben. Michael schaut sich ihn und seine Geschäfte genauer an ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH