Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

NBCUniversalStaffel 2Folge 22vom 14.12.2024
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 22: Das Schlangenmaul

43 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Als Michael sich bei seinen Ermittlungen bezüglich des zwielichtigen Eduardo an der mexikanischen Grenze in eine überaus gefährliche Situation begibt und sich alleine nicht retten kann, kommt ihm David zur Hilfe. Aber steht er wirklich auf Michaels Seite?

