Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider

Diamantenschmuggel

NBCUniversalStaffel 2Folge 14vom 07.12.2024
Diamantenschmuggel

DiamantenschmuggelJetzt kostenlos streamen

Knight Rider

Folge 14: Diamantenschmuggel

46 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Als das Model Rachel Robinson tot aufgefunden wird, vermutet man, dass sie sich das Leben genommen hat. Ihre Freundin Lauren Janes ist jedoch anderer Meinung und wendet sich an Michael, der sich des Falles annimmt. Rachels Freund verhält sich äußerst verdächtig, doch auch er ist wenig später tot. Werden Michael und "K.I.T.T." die Morde auflösen können? Bei ihren Ermittlungen kommen die beiden schließlich einem Schmugglerring auf die Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider
NBCUniversal
Knight Rider

Knight Rider

Alle 4 Staffeln und Folgen