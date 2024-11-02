Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 2Folge 4vom 02.11.2024
46 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12

Eine Dame namens Amelia Clermont ist einer Bande gefährlicher Waffenhändlern auf die Schliche gekommen; wenig später ist sie tot. Ihre Tochter bittet Devon Miles bei der Aufklärung des Verbrechens um Hilfe. Werden Michael und "K.I.T.T." den Mörder entlarven?

