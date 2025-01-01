Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Staffel 2Folge 5
Folge 5: Blindes Vertrauen

46 Min.Ab 12

Devon Miles beauftragt Michael und "K.I.T.T.", sich mit einem Mann zu treffen, der bei Aufklärung eines Mordfalles entscheidende Hinweise liefern könnte. Als Michael bei dem verabredeten Treffpunkt ankommt, fallen Schüsse. Wer will die Aussage des Mannes um jeden Preis verhindern?

