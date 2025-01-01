Knight Rider
Folge 8: K.I.T.T. sitzt in der Falle
46 Min.Ab 6
Michael gerät in eine missliche Lage: Er wird in Trance versetzt und ein Hacker namens Randy macht sich an "K.I.T.T." zu schaffen. Randy gelingt es, die Daten in sein eigenes Auto zu speichern, allerdings kommt er nicht an die zentrale Steuereinheit. Als Michael wenig später wieder zu sich kommt, fehlt von "K.I.T.T." jede Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH