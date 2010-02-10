Küstenwache
Folge 16: Verraten und verkauft
Die Nacht ist schon hereingebrochen und das Ehepaar Ventlandt befindet sich noch immer auf hoher See. Karsten Ventlandt ist zuversichtlich, in absehbarer Zeit Neustadt zu erreichen; der Wind steht gut und ihr Segelboot macht ordentlich Fahrt. Doch dann gibt es einen Stromausfall. Hektisch sucht Karsten nach der Ursache, denn das Boot ist völlig unbeleuchtet. Seine Frau Martina greift nach einer Signalrakete. Plötzlich ist ein unheimliches Rauschen zu hören. Im Schein der Signalrakete taucht eine schwarze Wand unmittelbar vor dem Segelboot auf. Dann wird die Yacht von einem Frachter überrollt. Am nächsten Morgen wird die Küstenwache auf Trümmerteile in der Ostsee aufmerksam gemacht. Die Crew der "Albatros II" eilt zu dem Fundort. Karsten Ventlandt konnte sich an einem Wrackteil über die Nacht retten, doch Martina bleibt vermisst. Kapitän Ehlers ordnet eine großräumige Suchaktion an. Zugleich werden die Wrackteile kriminaltechnisch untersucht. Zwar klingt Ventlandts Schilderung des Unfalls äußerst kurios, doch es stellt sich heraus, dass die Yacht tatsächlich von einem anderen Schiff überfahren wurde. Anhand ihrer letzten Position ermittelt die Küstenwache die "MS Melina". Am Bug des Frachters werden Lackspuren gesichert.
