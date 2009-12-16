Bis dass der Tod uns scheidetJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 9: Bis dass der Tod uns scheidet
Herrlicher Sonnenschein begrüßt das frisch getraute Paar Jette und Helge Nowak an diesem Morgen im Neustädter Hafen. Begleitet von Jettes Schwester Margot Jorgensen und deren Sohn Falk verabschieden sich die beiden, um mit Jettes Yacht in die Flitterwochen zu fahren. Wenige Stunden später erreicht die "Albatros II" ein Notruf: Vollkommen aufgelöst berichtet Jette Nowak, dass Ihr Mann plötzlich verschwunden und offenbar über Bord gegangen sei. Die Küstenwache nimmt sofort die Suche nach dem Ver-missten auf. Bootsfrau Leonie Stern und Sanitäter Kai Norge setzen auf die Yacht über. Jette erzählt, dass Helge, nachdem er zwei Fruchtcocktails gemixt hatte, zum Heck gegangen sei, während sie am Steuer geblieben ist. In diesem Moment teilt Kapitän Ehlers seinen Kollegen mit, dass eine reglos im Wasser treibende Person entdeckt wurde. Norge und seine Kollegen können den Mann nur noch tot bergen. Seine Papiere lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um den Vermissten handelt. Offenbar ist er ertrunken, doch Norge bemerkt, dass die Hände des Toten merkwürdig verkrampft sind und seine Haut eine rosa Färbung aufweist. Starb Nowak durch eine Vergiftung? Die Küstenwache nimmt Ermittlungen auf.
