Küstenwache
Folge 3: Nehmt Abschied Brüder
Nach ihrem Abschluss an der Hochschule für Nautik feiert eine Gruppe junger Studenten auf einem Segelschiff ausgelassen ihr bestandenes Examen. Es wird viel gelacht, getrunken und gesungen, und man schwört sich ewige Freundschaft. Als die jungen Leute jedoch am nächsten Morgen übernächtigt aus ihren Kojen steigen, fehlt plötzlich einer von ihnen: der 26jährige Mickey Hofer. Sorge macht sich breit, dass ihm etwas passiert sein könnte, auch wenn manche noch spekulieren, dass sich der stets etwas übermütige Mickey vielleicht einfach nur einen Spaß erlaubt und das Boot unbemerkt verlassen hat, um seinen Freunden einen Schrecken einzujagen. Als die Küstenwache von einem Fischerboot gerufen wird und eine Leiche birgt, ist jedoch schnell klar, dass es sich dabei um den vermissten Mickey handelt. Besonders seine Freundin Lina kann Mickeys Tod kaum fassen vor allem als sie hört, dass Mickey anscheinend erschlagen wurde, bevor man ihn ins Wasser geworfen hat. In der Befragung berichtet sie von Problemen zwischen Mickey und seinem Kommilitonen Jochen. Jochen habe sich oft zurückgesetzt gefühlt, war immer nur der ewige Zweite hinter dem Dauersieger Mickey. Bei der Durchsuchung von Mickeys Kajüte finden die Beamten Jochens Feuerzeug. Doch dieser behauptet, dass er den betrunkenen Mickey nachts in die Koje gebracht habe, wo er sofort eingeschlafen sei. Von den anderen Studenten scheint zunächst niemand ein Motiv zu haben. Mickey war allseits beliebt vielleicht zu beliebt? Die Fassade der ewigen Freundschaft beginnt im Laufe der Ermittlungen immer mehr zu bröckeln. Zu groß war anscheinend der Konkurrenzkampf um die knappen, heiß begehrten Jobs bei den Reedereien. Und der Job bei der größten Reederei Goedersen Sea Line ging mal wieder nicht an Jochen, sondern an Mickey. Um genauer zu ergründen, was es mit den sogenannten besten Freunden auf sich hat, begibt sich die Bootsfrau Stern an die Stätte ihrer Vergangenheit.
